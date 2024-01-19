Истомина выиграла гонку на 5 км свободным стилем на чемпионате войск нацгвардии РФ

В Сыктывкаре состоялась женская гонка на 5 км свободным стилем в рамках чемпионата войск национальной гвардии России. Победительницей гонки стала российская лыжница Мария Истомина. Второе место заняла вице-лидер Кубка России по лыжным гонкам Елизавета Пантрина, а замкнула тройку призёров лыжница Алёна Баранова.
Лыжные гонки. Чемпионат войск национальной гвардии России, Сыктывкар.
5 км, свободный стиль. Женщины
1. Мария Истомина — 13.00,3.
2. Елизавета Пантрина — отставание 9,2 секунды.
3. Алёна Баранова +39,2.
4. Ирина Ибрагимова +42,9.
5. Анастасия Фалеева +43,2.
6. Дарья Рогозина +53,2.
7. Лариса Рясина +56,2.
8. Мария Давыденкова +1.03,5.
9. Екатерина Евтягина +1.03,6.
10. Светлана Николаева +1.40,1.