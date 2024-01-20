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Кубок мира, восьмой этап, мужчины: во сколько масс-старт на 20 км, где смотреть

Кубок мира, восьмой этап, мужчины: во сколько масс-старт на 20 км, где смотреть
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Сегодня, 20 января, мужчины пробегут масс-старт на 20 км классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира сезона-2023/2024 по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия).

Начало гонки запланировано на 12:25 мск. Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе можно в прямом эфире на канале «Матч Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Оберхоф, Германия
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
20 января 2024, суббота. 12:25 МСК
Не началось

Кубок мира, восьмой этап, Оберхоф, Германия
Мужчины, масс-старт на 20 км, классический стиль
Старт-лист

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).
2. Пол Голберг (Норвегия).
3. Уго Лапалус (Франция).
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия).
7. Мика Фермойлен (Австрия).
8. Калле Хальфварссон (Швеция).
9. Фридрих Мох (Германия).
10. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).
11. Эрик Вальнес (Норвегия).
12. Йоханнес Клебо (Норвегия).

Лидером мужского общего зачёта является норвежец Харальд Амундсен.

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