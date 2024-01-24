«Что же делает так много людей больными?» Фалла — о кризисе женской сборной Норвегии

Женская часть сборной Норвегии сейчас имеет некоторые проблемы внутри коллектива. Из-за многочисленных болезней команда не проводит тренировки в полном составе. Экс-лыжница Майкен Фалла призвала спортсменок найти корень проблемы.

«Им действительно нужно выяснить, что это такое. Когда так много заболевших, уже нельзя говорить, что это невезение или единичные случаи. Что же делает так много людей больными? Была ли общая нагрузка, связанная с тренировками или поездками, чрезмерной?» — приводит слова Фаллы Fondo Italia.

Напомним, в прошедшем недавно этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) лучший результат у женщин — это четвёртая строчка в индивидуальной гонке Кристине Шистад. В эстафете они заняли пятое место.

По одной из версий, причина разлада в том, что спортсменки не проводят времени в команде. В частности, Кристине Шистад отказалась тренироваться вместе со всей сборной, объяснив это состоянием здоровья и правом выбирать комфортное для неё место.