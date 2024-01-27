Лидер сборной Швеции Порома пропустит масс-старт на этапе Кубка мира в Гомсе

Шведский лыжник Вильям Порома не будет участвовать в масс-старте на 20 км, которые пройдет 28 января в рамках девятого этапа Кубка мира в Гомсе (Швейцария).

В смешанной эстафете 26 января сборная Швеции, в составе которой был Порома, стала первой, однако после старта спортсмен почувствовал себя нехорошо. Он жаловался на странные ощущения в теле и признаки простуды.

Также спортсмен упомянул, что если он вновь заболеет, то больше не будет участвовать в соревнованиях.

Напомним, что в 2022 году Порома переболел коронавирусом после которого ему было сложно восстановиться. На этапе в Оберхофе он не смог подняться на пьедестал почёта и в обеих гонках пришёл седьмым. Сейчас в личном зачёте шведский лыжник занимает 11-ое место