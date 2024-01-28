Чепалова раскритиковала Вяльбе и призвала российских атлетов ехать на ОИ-2024 «нейтралами»

Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова жёстко раскритиковала президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за то, что та назвала «предателями Родины» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе.

«Дорогие друзья! Ко мне в личные сообщения поступают просьбы прокомментировать высказывания президента Федерации лыжных гонок по поводу участия наших спортсменов в летней Олимпиаде. Национальную сборную по спортивной борьбе и не только борцов Вяльбе считает и называет «предателями родины», а также предлагает лишить подобных атлетов государственной поддержки.

За всю историю Олимпийских игр, в которых принимали участие советские и российские борцы, было завоёвано 102 золотые медали, вольники 52 и классики 50, это индивидуальная победа каждого из них, в личной схватке без преувеличения. Это самая сильная федерация за всю нашу историю по своим результатам. Называть олимпийского чемпиона Мусу Евлоева, Абдулрашида Садулаева и других спортсменов подобного ранга предателями Родины у человека, понимающего значение слова «предатель», не возникает и мысли. Видимо, происходит какое-то недоразумение. На это надеюсь всё-таки. Трёхкратным олимпийским чемпионом Елена Вяльбе стала в трёх эстафетах. Люба Егорова, Ольга Данилова, Лариса Лазутина и другие девчонки ковали вместе эти победы, однако лишь олимпийская победа в личном выступлении, личной гонке, личной борцовской схватке, личном поединке позволяют атлету громко заявить: «Это я победил!» После этого называть себя сильнейшим спортсменом этой Олимпиады. Никто не может называть таких спортсменов предателями, а уж тем более те, кто в личных дисциплинах таких побед не имел.

Есть такие виды спорта, в которых у нас победа случается один раз в 40-50 лет. Вся наша страна понимает, что спортсмен, который будет выступать под нейтральным статусом ввиду сложившихся обстоятельств — это российский спортсмен, наш герой, за которого мы болеть будем, поддерживать и радоваться его победам. Мы знаем, что соглашаться с нынешним условием МОК нашим спортсменам и так чрезвычайно тяжело. Делаем мы это только лишь с «фигой в кармане». А вот то, что президент Федерации лыжных гонок России вместо поддержки отпускает подобные реплики, боевого настроя не добавляет. Нам нужны ваши победы, мы гордимся вами, готовьтесь к Олимпиаде и побеждайте. И используйте ваш шанс, особенно те, кто делает это впервые. Желаем вам удачи, сильной России, каждый раз!» — сказала Чепалова в видеоролике в своих соцсетях.

Напомним, в 1998 году Чепалова не попала в состав эстафетной команды, где Вяльбе завоевала третье олимпийское золото. Но сама Чепалова на Олимпиаде в Нагано выиграла личную гонку на 30 км коньком.