«Спортсменов наших как никогда надо поддержать!» Губерниев — о словах Вяльбе про Ступак

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе про олимпийскую чемпионку Юлию Ступак. Президент ФЛГР заявила, что лыжница может завершить карьеру после этого сезона, так как не может оправиться и найти мотивацию после отстранения от международных турниров.

«Как это прекрасно, когда олимпийские чемпионы — руководители, получившие и получающие немалые коврижки от государства, пытаются в чудовищной ситуации отстранения ещё и давить на спортсменов! Наши спортсмены сейчас в лучшие свои годы выступают только внутри страны, пытаются найти мотивацию, радовать зрителей! Спортсменов наших сейчас как никогда надо поддержать! Я поддерживаю! Мы поддерживаем!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.