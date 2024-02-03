«Не приедет же никто из другой страны». Большунов не видит разницы между КР и Спартакиадой

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что не видит разницы между Кубком России и Спартакиадой, так как состав спортсменов на турнирах стабилен, а иностранцы не соревнуются с россиянами.

«Кубок России, Спартакиада — я не вижу разницы в этих соревнованиях, так же и чемпионат России. Это всё такие проходящие старты, которые идут друг за другом. Не приедет же кто-то там из другой страны выступать на Спартакиаде, это всё те же спортсмены, которые сейчас и бегут, поэтому здесь нет приоритета», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, Спартакиада пройдёт в Тюмени с 9 по 18 февраля. Сегодня, 3 февраля, Александр Большунов одержал 16-ю подряд победу в рамках Кубка России.