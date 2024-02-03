Баранова: эти соревнования в Тюмени — просто этап подготовки к Спартакиаде

Серебряный призёр спринта на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам Алёна Баранова высказалась о своём выступлении в гонке и рассказала о подготовке к Спартакиаде.

«Думаю, для каждого спортсмена серебро не предел мечтаний. На самом деле эти соревнования в Тюмени — просто этап подготовки к Спартакиаде. Поэтому я сейчас не в лучшей форме. Надеюсь, что к главному турниру подойду в оптимальном состоянии. VI этап как будто выпал перед Спартакиадой, он такой «проходящий», реально как подготовка. Так что если рассматривать его в таком ключе, то всё хорошо прошло.

В своё время я принимала участие в Спартакиаде учащихся. Понимаю, что Спартакиада сильнейших — что-то большее. Говорят, что это альтернатива чемпионату мира. Не знаю, посмотрим. Думаю, новый турнир стоит наравне с чемпионатом России.

Предвкушение? Такого нет. Например, сегодня у меня даже не было ощущения, что настало время какого-то старта. Я только позавчера ночью прилетела со сбора. Не успела не то чтобы акклиматизироваться, даже отдохнуть после перелёта. Уже снова в бой, поэтому пока никакого предвкушения от скорого начала Спартакиады у меня нет», — приводит слова спортсменки «Тюменская арена».