Анастасия Фалеева выиграла спринт Спартакиады сильнейших

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Завершился спринт классическим стилем у женщин на Спартакиаде сильнейших — 2024.

Победу одержала представительница Санкт-Петербурга Анастасия Фалеева с результатом 4.46,49 секунды. Второе место у Вероники Степановой, уступившей победительнице гонки 0,83 секунды. Бронзовая медаль у победительницы пролога классического спринта Дарьи Непряевой (+2,96).

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Спринт, классический стиль, финал. Женщины

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 4.46,49 секунды.

2. Вероника Степанова (Архангельская область) +0,83

3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +2,96.

4. Алёна Баранова (Москва) +8,20.

5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +8,80.

6. Екатерина Евтягина (Москва) +28,91.