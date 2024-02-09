Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Крянин: если лыжников допустят к международным стартам, Фалеева и там покажет класс

Крянин: если лыжников допустят к международным стартам, Фалеева и там покажет класс
Комментарии

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин высказался о победе лыжницы Анастасии Фалеевой в классическом спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Фалеева доказала, что является сильнейшим спринтером России на данный момент. И неважно, кто против неё: Степанова, Иванова, Петрова или условные норвежки со шведками. Поставить кого-то из них сейчас против неё — она бы обошла и их. Будь наши лыжники сейчас допущены к международным соревнованиям, она всё равно показала бы свой класс? Однозначно. Надеюсь, что Анастасия была бы на первой позиции и там», — цитирует Крянина RT.

Напомним, в финале спринта Фалеева заняла первое место, преодолев дистанцию за 4.46,49 секунды.

Материалы по теме
Анастасия Фалеева выиграла спринт Спартакиады сильнейших
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android