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Скиатлон, Зимняя Спартакиада 2024 – расписание соревнований 10 февраля, где смотреть

Скиатлон, Зимняя Спартакиада 2024 – расписание соревнований 10 февраля, где смотреть
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Сегодня, 10 февраля, в Тюмени продолжатся соревнования по лыжным гонкам в рамках Зимней Спартакиады — 2024. На этот день запланированы старты в скиатлоне у мужчин и женщин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием лыжных соревнований Спартакиады 10 февраля:

  • Скиатлон 20 км, женщины. Начало гонки в 08:30 мск.
  • Скиатлон 20 км, мужчины. Начало гонки в 11:10 мск.
Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Женщины. Скиатлон 20 км
10 февраля 2024, суббота. 08:30 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Мужчины. Скиатлон 20 км
10 февраля 2024, суббота. 11:10 МСК
Не началось

Прямые трансляции соревнований можно посмотреть на телеканалах Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета, болельщики из Беларуси смогут увидеть их на телеканале БТ5.

Всероссийская Зимняя Спартакиада — 2024 проходит с 8 по 18 февраля в пяти российских регионах. Проведение всех соревнований по лыжным гонкам в рамках Спартакиады запланировано в Тюмени.

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