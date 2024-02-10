Скиатлон, Зимняя Спартакиада 2024 – расписание соревнований 10 февраля, где смотреть

Сегодня, 10 февраля, в Тюмени продолжатся соревнования по лыжным гонкам в рамках Зимней Спартакиады — 2024. На этот день запланированы старты в скиатлоне у мужчин и женщин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием лыжных соревнований Спартакиады 10 февраля:

Скиатлон 20 км, женщины. Начало гонки в 08:30 мск.

Скиатлон 20 км, мужчины. Начало гонки в 11:10 мск.

Прямые трансляции соревнований можно посмотреть на телеканалах Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета, болельщики из Беларуси смогут увидеть их на телеканале БТ5.

Всероссийская Зимняя Спартакиада — 2024 проходит с 8 по 18 февраля в пяти российских регионах. Проведение всех соревнований по лыжным гонкам в рамках Спартакиады запланировано в Тюмени.