Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд: мне всё равно, что говорят об Играх-2014 другие

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд высказался о значении Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Для российского спорта Олимпиада в Сочи – это самый яркий момент в истории. Ты знаешь, мне на самом деле всё равно, что думают и говорят о той Олимпиаде другие. Для меня это позитивный символ того, что, когда мы собираемся вместе, мы можем делать действительно великие вещи. Сочи для меня и для всех остальных, надеюсь, оставил только положительные воспоминания. Кто знает, возможно, когда-нибудь мы снова проведём там Олимпийские игры. Ничего нельзя сказать наверняка», — сказал Уайлд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

7 февраля 2024 года исполнилось ровно 10 лет с момента начала Игр в Сочи.