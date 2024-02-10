Российский сноубордист Уайлд ответил на вопрос, будет ли он выступать на Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд, выступающий за сборную России с 2012 года, рассказал о перспективе дальнейших спортивных выступлений в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

– Что дальше? Будешь в 2026 году выступать?

– Не знаю. Не думаю об этом.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Италии в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. При этом соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту были перенесены в Инсбрук (Австрия).

В Кортина-д’Ампеццо уже проводились зимние Олимпийские игры в 1956 году. Именно там сборная СССР дебютировала на зимних Играх и одержала победу в медальном зачёте соревнований.