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Российский сноубордист Уайлд ответил на вопрос, будет ли он выступать на Олимпиаде-2026

Российский сноубордист Уайлд ответил на вопрос, будет ли он выступать на Олимпиаде-2026
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Двукратный олимпийский чемпион 2014 года российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд, выступающий за сборную России с 2012 года, рассказал о перспективе дальнейших спортивных выступлений в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

– Что дальше? Будешь в 2026 году выступать?
– Не знаю. Не думаю об этом.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Италии в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. При этом соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту были перенесены в Инсбрук (Австрия).

В Кортина-д’Ампеццо уже проводились зимние Олимпийские игры в 1956 году. Именно там сборная СССР дебютировала на зимних Играх и одержала победу в медальном зачёте соревнований.

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