Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Семиков: не думаю, что я мог обогнать Большунова

Семиков: не думаю, что я мог обогнать Большунова
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-чемпион скиатлона на Спартакиаде сильнейших — 2024 Илья Семиков рассказал о ходе гонки в Тюмени.

«Не думаю, что я мог обогнать Большунова. Мне удалось поддержать его рывок, но то, как он проходит спусковые части, — это отдельное искусство. Там с ним тяжело бороться. Не могу сказать, что у него скольжение лучше, дело именно в технике прохождения, он очень сильно толкается ногами.

Максимум — это всё равно первое место, но второе по такой гонке — отличный результат. Я ехал и думал: как же в такой группе финишировать? Так что очень рад, что получилось стать вторым.

Согласен со словами Устюгова о том, что тут жёсткая борьба, бескомпромиссная. Все серьёзно настроены. Понятно, что какие-то контакты и толчки не со зла, просто специфика круга такая, что тут прямые спуски и резкие контруклоны, поэтому просто сзади, бывает, наезжают», — передаёт слова Семикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Материалы по теме
Большунов выиграл скиатлон на Спартакиаде-2024
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android