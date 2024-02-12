«Не меняем традиций». Спицов побежит третий этап эстафеты за команду Тюменской области

Российский лыжник Денис Спицов поделился ожиданиями от предстоящей в рамках Спартакиады-2024 эстафеты.

«Я чувствую командный дух тюменской команды здесь. У нас Женька Белов ещё не стартовал, так что нас аж четыре тут! Для меня главный старт — эстафета, потому что важно подтвердить статус фаворитов. Мы постараемся навязать борьбу другим командам. Если посмотреть по составам, все четвёрки очень сильные. Эстафетные этапы урезали, посмотрим, как завтра будет. Как минимум будем бороться. Я побегу третий этап, свой любимый. Не меняем традиций», — сказал Спицов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, женская и мужская эстафетные гонки состоятся завтра, 13 февраля. Изначально старты планировались на 15 февраля, но были изменены из-за прогнозируемых морозов.