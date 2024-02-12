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Вяльбе: Большунову и в мире не было бы равных

Вяльбе: Большунову и в мире не было бы равных
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о беспроигрышной серии трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова. Сегодня, 12 февраля, спортсмен одержал 20-ю победу подряд в нынешнем сезоне.

«Из-за победной серии Большунов начнёт бояться проиграть? Я не думаю. Он вообще ничего не боится. Саша не раз проигрывал и выигрывал. В России ему равных нет? Я думаю, ему бы и в мире не было равных», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, победа Большунова в гонке на 10 км свободным стилем стала третьей для лыжника на этих соревнованиях. Помимо этого, Большунов выиграл 17 гонок на Кубке России в текущем сезоне. Российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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