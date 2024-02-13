Степанова отыграла 52 секунды на последнем этапе эстафеты Спартакиады-2024

Во вторник, 13 февраля, в Тюмени в рамках соревнований Спартакиады сильнейших — 2024 состоялась лыжная эстафета 4x7,5 км у женщин. Победу в гонке одержала сборная Архангельской области, в составе которой дистанцию преодолевали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова.

Бежавшая заключительный этап гонки Степанова смогла за 6 км отыграть 52 секунды отставания и принести победу своей команде. Итоговое время победителей — 1:28.23,8 секунды. На втором месте гонку завершила сборная Тюменской области (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина). Бронза у команды Республики Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко).

Для сборной Архангельской области это уже пятая золотая медаль, завоёванная на соревнованиях Спартакиады в лыжных гонках. Победа в эстафете добавилась к золоту Степановой в скиатлоне и трём медалям высшего достоинства, заработанным Александром Большуновым.