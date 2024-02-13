Ларьков: 7,5 км — не тот формат, который хотелось бы бегать

Победитель Спартакиады сильнейших в эстафете в составе сборной Республики Татарстан Андрей Ларьков прокомментировал формат эстафетной гонки.

«7,5 км — не тот формат, который хотелось бы бегать. Он слишком короткий. Только в конце круга начали чуть-чуть включаться в работу. Я немного не видел, но народ начал потихоньку отсыпаться. Все лыжники знают, что круг в Тюмени нетяжёлый.

Я посмотрел изменения на чемпионате России, там тоже будет эстафета 7,5 км. Вот в Малиновке, на 7,5 км классикой уже можно делать выводы. Можно заметить, как все масс-старты ребята вместе приезжают. Это связано с отсутствием международных стартов. Лидерам команды особо не хочется показывать свои силы. Они в лёгкой мере отдуваются уже на финише, — сказал Ларьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.