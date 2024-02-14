Завершившая карьеру Терезе Йохауг заявилась на полумарафон

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионата мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг зарегистрировалась на полумарафон Грю, который пройдёт 1 мая.

Норвежская спортсменка получила уайлд-кард на соревнования. В середине января заявка из 500 участников на полумарафон была полностью укомплектована.

«Мы ценим, что для дебюта в полумарафоне Терезе выбрала нас. У неё очень хорошие показатели», — приводит слова организатора соревнований Ханса Терье Несбротена Dagbladet.

Напомним, Йохауг завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022, при этом отметив, что она может выступить на чемпионате мира 2025 года, который состоится в норвежском Тронхейме.