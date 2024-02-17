Сундлинг и Клебо стали лучшими в квалификации спринта на КМ, Вальнес не попал в 1/4 финала

Шведка Йонна Сундлинг и норвежец Йоханнес Клебо стали лучшими в квалификации спринта свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США). Неделей ранее спортсмены также были лучшими в отборе спринта в Канморе (Канада).

Йонна Сундлинг показала в квалификации время в 3 минуты и 10,17 секунды. 4,19 секунды ей уступила ставшая второй американка Джессика Диггинс, лидер общего зачёта Кубка мира. Тройку лидеров замкнула шведка Линн Сван (+8,82).

У мужчин в квалификации случилась сенсация: в топ-30 сильнейших не смог пробиться норвежец Эрик Вальнес, ставший лишь 32-м с отставание от лидера, Йоханнеса Клебо, в 9,79 секунды. Вторым на отборочном этапе стал итальянец Федерико Пеллегрино (+1,77), третьим — швейцарец Валерио Грон (+3,62).

Сейчас стартовали четвертьфиналы спринта. Финалы запланированы на 23:00 мск у женщин и 23:10 мск у мужчин.