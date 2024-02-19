Вик Уайлд рассказал о необычном талисмане на Олимпиаде в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд рассказал, что надевал одни и те же носки на заезды, которые выиграл на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортсмен отметил, что других ритуалов на Играх у него не было.

«Со сноубордом не спал, я только надевал одни и те же носки на оба старта, где выиграл золото, потому что считал их счастливыми. Да, у меня были только грязные носки, ничего другого я не делал», — приводит слова Уайлда «РИА Новости Спорт».

Напомним, Уайлд выиграл две золотые медали на Олимпиаде в Сочи. Спортсмен стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе, а спустя несколько дней завоевал золото в параллельном слаломе.