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Вик Уайлд рассказал о необычном талисмане на Олимпиаде в Сочи

Вик Уайлд рассказал о необычном талисмане на Олимпиаде в Сочи
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Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд рассказал, что надевал одни и те же носки на заезды, которые выиграл на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортсмен отметил, что других ритуалов на Играх у него не было.

«Со сноубордом не спал, я только надевал одни и те же носки на оба старта, где выиграл золото, потому что считал их счастливыми. Да, у меня были только грязные носки, ничего другого я не делал», — приводит слова Уайлда «РИА Новости Спорт».

Напомним, Уайлд выиграл две золотые медали на Олимпиаде в Сочи. Спортсмен стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе, а спустя несколько дней завоевал золото в параллельном слаломе.

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