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Ступак: я не считаю, что европейская школа лучше работает, чем российская

Ступак: я не считаю, что европейская школа лучше работает, чем российская
Юлия Ступак.
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Российская лыжница Юлия Ступак сравнила европейскую школу лыжного спорта с российской.

«Я не разделяю политики, что есть европейская школа и она лучше работает, а российская какая-то не такая. В корне с этим не согласна. Есть спортсмен как личность, и все складывается исходя из его индивидуальных особенностей. Мы тренировались с замечательным тренером Маркусом Крамером. Не знаю, может быть у меня, у Сергея Устюгова, Глеба Ретивых, Евгения Белова проблемы с головой такие, что уладить их мог только один тренер. Мы все разные, и нет никакого разделения. Есть коннект с тренером и доверительная обстановка в команде, которая работают на результат», — приводит слова спортсменки ТАСС.

29-летняя Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчане-2018 в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.

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