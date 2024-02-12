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Ступак — о словах Вяльбе про проблемы с головой: в семье не без урода, возьму эту роль

Ступак — о словах Вяльбе про проблемы с головой: в семье не без урода, возьму эту роль
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о своих проблемах с головой.

«Проблемы с головой, в моём случае, это огромный бонус. Он дан мне свыше. Я неординарная личность. Безусловно, знаю все свои сильные стороны. Я всегда говорю, что не считаю это плохим или смешным качеством. Показывать слабость — это огромная сила. Я ничего не стесняюсь и не боюсь. Не хочу даже комментировать возможное завершение карьеры.

На Елену Валерьевну я ни в коем случае не обижаюсь. В семье не без урода. Я возьму на себя эту роль, человека, у которого проблемы с головой. Елена Валерьевна старается делать как лучше для каждого спортсмена. На каждом из нас лежит ответственность выбора: идти дальше или быть на распутье. Это дело каждого. Я приму обязательно решение. Возможно, оно уже принято достаточно давно. Кто знает?!» — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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