Бородавко – о словах Скинстада про Большунова: мы не должны реагировать на каждый пук

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отреагировал на слова норвежского эксперта Петтера Соленга Скинстада о том, что все победы Александра Большунова на этапах Кубка России сезона-2023/2024 и соревнованиях Спартакиады сильнейших — 2024 были заранее спланированы.

«Пусть они говорят всё что угодно. Каждый человек может выражать своё мнение, а мы не должны реагировать на каждый пук журналиста или специалиста. Дима Губерниев в своём стиле ответил глупому человеку», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Скинстада, отметив, что все победы Большунова были спланированы тренерской работой Юрия Бородавко и одарённостью спортсмена.