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Эвен Нортуг рассказал, как Эмиль Иверсен помог ему завоевать золото на чемпионате Норвегии

Эвен Нортуг рассказал, как Эмиль Иверсен помог ему завоевать золото на чемпионате Норвегии
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Норвежский лыжник Эвен Нортуг рассказал, как четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен помог ему завоевать золотую медаль чемпионата Норвегии — 2024. Сегодня, 23 февраля, спортсмен победил в спринте на турнире, впервые став чемпионом своей страны.

«Это много для меня значит, это важно. Не каждый день становишься чемпионом.

Мне пришлось одолжить лыжи у Эмиля Иверсена, так как у меня не было подходящих для гонки. Мне пришлось позвонить ему сегодня, когда я был в дороге. Одолжил лыжи у него. Эмиль наконец добрался до успеха? Ну да, это золото чемпионата Норвегии (улыбается).

Лыжи сегодня были особенно важны. Если они не обледенели и были с хорошим покрытием, значит, всё было в порядке», — приводит слова спортсмена NRK.

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