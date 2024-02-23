Эвен Нортуг рассказал, как Эмиль Иверсен помог ему завоевать золото на чемпионате Норвегии

Норвежский лыжник Эвен Нортуг рассказал, как четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен помог ему завоевать золотую медаль чемпионата Норвегии — 2024. Сегодня, 23 февраля, спортсмен победил в спринте на турнире, впервые став чемпионом своей страны.

«Это много для меня значит, это важно. Не каждый день становишься чемпионом.

Мне пришлось одолжить лыжи у Эмиля Иверсена, так как у меня не было подходящих для гонки. Мне пришлось позвонить ему сегодня, когда я был в дороге. Одолжил лыжи у него. Эмиль наконец добрался до успеха? Ну да, это золото чемпионата Норвегии (улыбается).

Лыжи сегодня были особенно важны. Если они не обледенели и были с хорошим покрытием, значит, всё было в порядке», — приводит слова спортсмена NRK.