Соперник Нисканена пожаловался, что спортсмен его ударил во время гонки на Кубке Финляндии

Финский лыжник Калле Парантайнен пожаловался, что трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен ударил его палкой во время эстафеты на Кубке Финляндии. Инцидент произошёл сегодня, 25 февраля, в Суомене.
Согласно изданию Fondo Italia, ссылающемуся на Iltalehti, Нисканен и Парантайнен столкнулись на трассе примерно за километр до финиша. Парантайнен преградил лидеру сборной Финляндии путь, вследствие чего Нисканен назвал соперника «клоуном».
После финиша Парантайнен сообщил, что Нисканен действовал агрессивно и ударил его: «Ийво Нисканен ударил меня во время гонки. У меня есть след на правой ноге, вероятно, будет синяк». Также лыжник рассказал, что отправил фото травмы судьям турнира.
Нисканен также высказался о конфликте: «Он начал загонять меня в левый угол трассы. Это не проблема. Да, вы должны защищать свою позицию, но не преграждать путь лыжами».
О санкциях в отношении Нисканена пока не известно, но оба лыжника получили предупреждения от организаторов турнира.