Экс-лыжника Зимирёва арестовали за фото бело-сине-белого флага

Бывшего лыжника Николая Зимирёва арестовали на 15 суток за фотографию бело-сине-белого флага в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда г. Сочи.

Известно, что Центральный районный суд Сочи арестовал двукратного чемпиона России по лыжным гонкам на сверхмарафонских дистанциях Николая Зимирёва по делу о демонстрации экстремистской символики.

Дело в том, что Зимирёв опубликовал в своих социальных сетях фотографию с митинга в Тбилиси, где есть изображение бело-сине-белого флага, который является символом украинского объединения «Легион «Свобода России», запрещённого на территории РФ.

Сам Зимирёв свою вину не признал. Ранее лыжник также сообщал о задержании его во время возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Тогда он был отпущен без составления протокола.

Напомним, информация о запрете объединения и любых его символов появилась в СМИ в конце мая 2023 года.