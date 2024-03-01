Клебо с Голбергом выиграли квалификацию командного спринта на КМ в Лахти

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Пол Голберг стали победителями квалификации в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Второй результат показали Ришар Жув и Жуль Шаппа из Франции, отставшие от лидеров на на 4,1 секунды. Тройку сильнейших замкнули шведы Йохан Хагстрём и Калле Хальфварссон с отставанием в 5,7 секунды. В финальном раунде выступят 15 сборных, показавших лучший результат по времени двух участников команды.

Финал командной гонки на этапе Кубка мира начнётся в 18.05 по московскому времени.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти завершится 3 марта. Помимо командных спринтов, в рамках этапа пройдут гонки на 20 км классическим стилем и спринт свободным стилем.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».