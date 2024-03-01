Клебо в паре с Голбергом выиграл командный спринт на КМ в Лахти

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Пол Голберг стали победителями командного спринта на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Они прошли дистанцию за 16 минут 56,74 секунды.

Второе место с отставанием в 4,1 секунды заняла сборная Норвегии-2 в составе Ховарда Солоса Таугбёля и Эвена Нортуга. Третий результат показали финны Ийво Нисканен и Лаури Вуоринен, отставшие от победителей на 6,86 секунды.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в проходит в Лахти с 1 по 3 марта. В рамках соревнований состоятся командные спринты, гонки на 20 км классикой и спринт свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти

Мужчины. Командный спринт, классический стиль, Финал.

1. Норвегия (Йоханнес Клебо, Пол Голберг)— 16:56,7.

2. Норвегия-2 (Ховард Солос Таугбёль, Эвен Нортуг) — отставание 4,1 секунды.

3. Финляндия (Ийво Нисканен, Лаури Вуоринен) +6,9.