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Йоханнес Клебо выиграл разделку на этапе Кубка мира в Лахти

Йоханнес Клебо стал победителем мужской разделки на 20 км в рамках 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024 в Лахти (Финляндия).

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 48.00,1 секунды. С отставанием в 24 секунды серебряную награду завоевал финн Ийво Нисканен. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Его проигрыш лидеру составил 58,2 секунды.

Разделку пропускали чешский лыжник Михал Новак, швед Калле Хальфварссон и американец Гус Шумахер.

Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти

Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 20 км, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.00.1.

2. Ийво Нисканен (Финляндия) +24,0 секунды.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +58,2.

4. Пол Голберг (Норвегия) +1.09,0.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) + 1.25,9.

6. Харальд Амундсен (Норвегия) + 1.36,5.

Этап КМ в Финляндии продолжится 3 марта. В воскресенье пройдут спринтерские гонки свободным стилем.