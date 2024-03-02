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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку с раздельным стартом на 12-м этапе Кубка мира в Лахти

Йоханнес Клебо выиграл разделку на этапе Кубка мира в Лахти
Йоханнес Клебо
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Йоханнес Клебо стал победителем мужской разделки на 20 км в рамках 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024 в Лахти (Финляндия).

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 48.00,1 секунды. С отставанием в 24 секунды серебряную награду завоевал финн Ийво Нисканен. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Его проигрыш лидеру составил 58,2 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:00.1
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+24.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+58.2

Разделку пропускали чешский лыжник Михал Новак, швед Калле Хальфварссон и американец Гус Шумахер.

Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти
Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 20 км, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.00.1.
2. Ийво Нисканен (Финляндия) +24,0 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +58,2.
4. Пол Голберг (Норвегия) +1.09,0.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) + 1.25,9.
6. Харальд Амундсен (Норвегия) + 1.36,5.

Этап КМ в Финляндии продолжится 3 марта. В воскресенье пройдут спринтерские гонки свободным стилем.

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