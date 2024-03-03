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«Понимаю, что никто не обрадуется». Терезе Йохауг объявила о возобновлении карьеры

«Понимаю, что никто не обрадуется». Терезе Йохауг объявила о возобновлении карьеры
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионата мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг сообщила о возобновлении спортивной карьеры. Она собирается выступить на домашнем чемпионате мира — 2025, который пройдёт в Тронхейме.

«Я буду выступать на чемпионате мира. Конечно, это большая работа, но мне нужно завоевать золотую медаль. Это тоже моя цель. Понимаю, что никто не обрадуется этому, и, если я собираюсь выступать в Тронхейме, мне нужно пройти отбор в национальную команду», — приводит слова Йохауг ABC Nyheter.

Напомним, 35‑летняя Йохауг объявила о завершении карьеры после сезона-2021/2022. В данный момент она работает экспертом в норвежских СМИ.

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