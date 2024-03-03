Нисканен — о разделке на этапе КМ в Лахти: я не планировал ехать так быстро

Финский лыжник Ийво Нисканен, ставший вторым в разделке на 20 км в рамках 12-го этапа Кубка мира в Лахти, прокомментировал свой результат. Трёхкратный олимпийский чемпион отметил работу лыж.
«Я старался открываться стабильно, но зрители на трассе были такими шумными. Это было трудно сделать. Я не планировал ехать так быстро. Наши лыжи были очень быстрыми в начале гонки — на самом деле, это было довольно легко», — цитирует Нисканена FIS.
Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти
Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 20 км, классический стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.00.1.
2. Ийво Нисканен (Финляндия) +24,0 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +58,2.
4. Пол Голберг (Норвегия) +1.09,0.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) + 1.25,9.
6. Харальд Амундсен (Норвегия) + 1.36,5.
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