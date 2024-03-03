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Нисканен — о разделке на этапе КМ в Лахти: я не планировал ехать так быстро

Нисканен — о разделке на этапе КМ в Лахти: я не планировал ехать так быстро
Ийво Нисканен
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Финский лыжник Ийво Нисканен, ставший вторым в разделке на 20 км в рамках 12-го этапа Кубка мира в Лахти, прокомментировал свой результат. Трёхкратный олимпийский чемпион отметил работу лыж.

«Я старался открываться стабильно, но зрители на трассе были такими шумными. Это было трудно сделать. Я не планировал ехать так быстро. Наши лыжи были очень быстрыми в начале гонки — на самом деле, это было довольно легко», — цитирует Нисканена FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти
Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 20 км, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.00.1.
2. Ийво Нисканен (Финляндия) +24,0 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +58,2.
4. Пол Голберг (Норвегия) +1.09,0.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) + 1.25,9.
6. Харальд Амундсен (Норвегия) + 1.36,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:00.1
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+24.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+58.2
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