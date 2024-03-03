«С нетерпением жду женскую гонку на 50 км на ЧМ». Йохауг — о возобновлении карьеры

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионата мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала новость о возобновлении спортивной карьеры.

«Чего я с нетерпением жду, так это того, что на чемпионате мира женщины впервые преодолеют дистанцию в 50 километров. Это первая такая женская гонка на чемпионате мира, и она пройдёт на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Я никогда раньше не участвовала в гонках на 50 километров ни на Кубке мира, ни на первенстве Норвегии», — приводит слова Йохауг VG.

Напомним, 35‑летняя Йохауг объявила о завершении карьеры после сезона-2021/2022. В данный момент она работает экспертом в норвежских СМИ.