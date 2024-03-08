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Руководитель лыжников Норвегии объяснил, почему их спортсмены не тренируются на высоте

Руководитель лыжников Норвегии объяснил, почему их спортсмены не тренируются на высоте
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Руководитель беговых лыж в Норвегии Пер Калфос объяснил, почему их лыжники не используют высотную подготовку для спортсменов. Он заявил, что у них в приоритете индивидуальный подход.

«В нашей философии тренировок есть несколько путей к вершине, один из которых — высотная тренировка. Мы стараемся способствовать индивидуальной подготовке, при которой лучшее для отдельного спортсмена имеет приоритет выше. При этом должен быть баланс с тренировками, в которых участвует вся команда.

У нас постоянно идут дискуссии о том, что оптимально. После сезона этого года мы оценим нашу практику и построим планы на будущее», — приводит слова Калфоса VG.

Отметим, что таким способом подготовки пользуется Якоб Ингебригтсен, норвежский легкоатлет и Олимпийский чемпион 2020 года. По его мнению отказ от подготовки на высоте может быть связан с тем, что некоторые считают его неэффективным, однако если бы не этот способ, возможно, ему не удалось достичь стольких высот.

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