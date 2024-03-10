Нигматуллин признался, что многие были против проведения Спартакиады учащихся в Сочи

Тренер сборной Татарстана по биатлону Ильшат Нигматуллин рассказал, что многие регионы были против проведения Спартакиады учащихся на комплексе «Лаура» в Сочи из-за негативного влияния высоты на несовершеннолетних спортсменов.

«Изначально, когда строился календарь, многие регионы были против проведения Спартакиады в Сочи, но многие и промолчали. Президентом Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдаром Гилфановичем Нугмановым был отправлен запрос, что проводить соревнования на этом комплексе, где высота 1400 метров над уровнем моря, нельзя. В итоге мы получаем вот такие результаты. И тут ни при чём квалификация спортсмена, ни при чём тренеры, подготовившие спортсменов. Также хотел бы добавить: информации о том, сколько детей восстанавливали после тренировок на этой высоте, нет — тренеры молчат! По моим данным, только в сборной Удмуртии откачивали двух спортсменок после нахождения на этой высоте», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, 8 марта во время масс-старта классическим стилем в рамках Спартакиады учащихся в Сочи участницы соревнований не справились с прохождением трассы. В результате несколько спортсменок были госпитализированы с различными травмами, а гонка была остановлена. Известно, что прокуратура Адлерского района начала проверку по факту массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.