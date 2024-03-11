Сергей Устюгов объяснил, почему не выступает в форме сборной ХМАО-Югры

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, почему не выступает в экипировке сборной ХМАО-Югры.

«В прошлом году по окончании сезона у меня был не очень приятный разговор с президентом федерации лыжных гонок Югры (Евгений Дементьев – прим. «Чемпионат») и с тренером (Сергей Турышев – прим. «Чемпионат»), после чего мной было принято решение съездить и пообщаться с директором ЦСП Югры, директором департамента спорта Югры. Я задал им несколько вопросов, чтобы дальше готовиться к сезону и добывать медали для региона. Попросил небольшую помощь, которой так и не дождался.

Я просил пойти мне навстречу в тренировочном плане, в плане зарплаты. Есть многие регионы, где спортсмены бегают на Кубке России, приносят очки и получают премии. Я спрашивал, как можно это сделать в моём случае, предоставил почти рабочую схему, но что-то пошло не так. Директора департамента спорта через неделю уволили, а про меня все забыли.

И что? Уже концовке сезона, до чемпионата России всего ничего. Я пообщался в Сыктывкаре с одним добрым человеком. Потом он приехал в Ханты-Мансийск, стал ворошить прошлое и, представьте, меня начинают бомбить – с одной стороны, с другой стороны. У меня тяжёлый сбор, а тут такое. Поднимают прошлогодний вопрос, про который я давно уже забыл. Обращаюсь к Сергею Михайловичу Крянину, которого я не раз просил, чтобы обо мне никто никаких вопросов не поднимал. Для журналистов скажу – про меня знают только три человека: Алексей Вячеславович Ермилов, Маркус Крамер и сервисмен, с которым я работаю. Больше никто. Так что распространяться про меня они просто не могут и не имеют права.

Меня просто бомбануло, надо был выговориться. Во всей этой ситуации меня, думаю, многие прекрасно понимают. Я начинал бегать в сборной региона с такими чемпионами, как Саша Легков, Женя Дементьев, Сергей Турышев, Влад Скобелев, Рифат Сафиуллин, который до сих пор показывает, что в сборной региона он не последний номер. Но какая сейчас картина в нашей команде – немного грустно. Я, пропускающий большую часть сезона, составляю конкуренцию тем ребятам, которые тренировались, прошли все сборы, а я по факту их ещё и обыгрываю и очков приношу больше, чем все они вместе взятые, не считая Андрея Мельниченко.

Становится грустно. За мной в сборной Югры никого не осталось – все купленные ребята. На самом деле, меня бомбануло после одного звонка. В прошлом году я задавал много вопросов, предлагал много всяких идей в плане подготовки к сезону, но как всё происходило в этом году… Не особо приятно после тяжелейшего сбора приехать на чемпионат России и думать о том, что было в прошлом сезоне. Урок я для себя вынес. И многим ответил на вопрос, почему я не бегаю в комбинезоне сборной Югры. Был небольшой конфликт, который разрешился, но мне пришлось заручиться поддержкой в другом месте. Ситуация непростая, но всё будет хорошо», — сказал Устюгов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.