«Это худшее, что я видел в спорте». Шведский журналист — о беспорядках в Осло

Шведский журналист Патрик Бреннинг заявил, что не видел ничего хуже в спорте, чем то, что происходило на королевском марафоне в Осло-Холменколлене.

«Полный хаос – это худшее, что я когда-либо испытывал в спортивной сфере.

Вы понимаете, что наркотики встречаются на вечеринках, но тот факт, что это было так открыто рядом с лыжными соревнованиями, которые символизируют здоровье общества, дух товарищества и хорошие ценности, создавал очень большой контраст», — приводит слова Бреннинга VG.

Журналист также отмечает, что вечеринки на спортивном мероприятии — это не редкость, однако они должны дарить позитив, а не становиться агрессивными. Он также вспоминает о нескольких драках, в которые пришлось вмешаться полиции, и о том, как мимо девушки пролетела бутылка вина, чуть не задев её голову.

Напомним, на двухдневном королевском марафоне на 50 км болельщики устроили массовые беспорядки, в результате которых 40 человек были вывезены из Осло-Холменколлена.

Ранее лыжник Петтер Нортуг говорил, что ему грустно смотреть на трибуны, где нет болельщиков.