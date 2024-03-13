FIS вслед за марафоном в Осло отменила классику в Драммене в 2025 году

Международная федерация лыжного спорта отменила ежегодный мартовский старт в Драммене (Норвегия) вслед за королевским марафоном в Осло. Об этом сообщает Afton Bladet.

Причиной этого решения является чемпионат мира, который запланирован в 2025 году. Организаторы гонки считают, что её популярность упадёт в связи с более крупными соревнованиями.

Отметим, что отличие спринтерской дистанции в Драммене в том, что это гонка, которая проводится в центре города, в отличие от всех остальных. До неё проще всего добраться болельщикам, а посмотреть приходят даже те, кто не интересуется лыжными гонками в обычной жизни.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта приняла решение отменить дистанцию 50 км в Осло-Холменколлене, которая проводилась с 1902 года.