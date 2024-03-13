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Шведские лидеры Карлссон и Сван высказались об отмене двух мартовских стартов в 2025 году

Шведские лидеры Карлссон и Сван высказались об отмене двух мартовских стартов в 2025 году
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Шведские лыжницы, лидеры сборной команды Фрида Карлссон и Линн Сван, высказались об отмене двух мартовских стартов в 2025 году. Победительница этапов Кубка мира Сван выразила недовольство по поводу отсутствия разнообразия в гонках, отметив, что так интерес болельщиков упадёт.

«Разнообразия всё меньше. Не так интересно бегать, когда у вас постоянно одинаковые трассы, стили и расстояния. У нас не лёгкая атлетика, где бьются не только за медали, но и за мировые рекорды со временем. Чем меньше разнообразия в лыжных гонках, тем меньше интерес у зрителей», — приводит слова Сван Afton Bladet.

Лыжница Карлссон, чемпионка мира 2019 года в эстафете, поддержала однокомандницу и привела как пример разнообразия гонок этапы Кубка мира этого года.

«Мне нравится разнообразие соревнований. Как и в Кэнморе, там были крутые склоны, это была природа. Потом мы поехали в Миннеаполис, это был большой город, много людей, ровные трассы, ещё немного шоу», — приводит слова Карлссон Afton Bladet.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта приняла решение отменить два старта в 2025 году — гонку 50 км в Осло-Холменколлене и старт спринта классическим стилем в Драммене.

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