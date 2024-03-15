Норвежец Вальнес выиграл квалификацию в спринте на КМ в Швеции, Клебо — второй

Сегодня, 15 марта, прошла квалификационная гонка среди мужчин на спринтерскую дистанцию 1,4 км в рамках заключительного, 15-го этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция). Первый результат показал норвежский лыжник Эрик Вальнес — 2 минуты 27,2 секунды.

Второе место занял пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо, который отстал от лидера на 0,3 секунды, третьим стал финский лыжник Лаури Вуоринен с отставанием в 4,6 секунды от Вальнеса. Лидер общего зачёта Кубка мира, ещё один представитель Норвегии Харальд Эстберг Амундсен, квалифицировался с четвёртым временем (+ 5,0).

Четвертьфинальные забеги в мужском спринте пройдут сегодня, 15 марта, и начнутся приблизительно в 17.00 по московскому времени.