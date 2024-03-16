Анастасия Фалеева сенсационно не прошла квалификацию спринта на чемпионате России

Лыжница Анастасия Фалеева не смогла квалифицироваться в финальные забеги спринта на Альфа-Банк чемпионате России в Малиновке.

Фалеева заняла 32‑е место в квалификации, показав результат 3 минуты 55,42 секунды. Спортсменка отстала от лидера Дарьи Непряевой на 16,46 секунды. Второй стала Мария Истомина, на третьем месте расположилась Екатерина Мегедь с отставанием в 3,18 секунды.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заняла 17‑е место.

Напомним, 23-летняя Фалеева является лидером спринтерского зачёта (485 очков).

Четвертьфинальные забеги в женском спринте свободным стилем пройдут сегодня, 16 марта, и начнутся приблизительно в 12:00 по московскому времени.