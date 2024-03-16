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Анастасия Фалеева сенсационно не прошла квалификацию спринта на чемпионате России

Анастасия Фалеева сенсационно не прошла квалификацию спринта на чемпионате России
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Лыжница Анастасия Фалеева не смогла квалифицироваться в финальные забеги спринта на Альфа-Банк чемпионате России в Малиновке.

Фалеева заняла 32‑е место в квалификации, показав результат 3 минуты 55,42 секунды. Спортсменка отстала от лидера Дарьи Непряевой на 16,46 секунды. Второй стала Мария Истомина, на третьем месте расположилась Екатерина Мегедь с отставанием в 3,18 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
16 марта 2024, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Дарья Непряева
Республика Татарстан
3:38.96
2
Мария Истомина
Архангельская - Пермский
+1.56
3
Екатерина Мегедь
Республика Татарстан
+3.18

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заняла 17‑е место.

Напомним, 23-летняя Фалеева является лидером спринтерского зачёта (485 очков).

Четвертьфинальные забеги в женском спринте свободным стилем пройдут сегодня, 16 марта, и начнутся приблизительно в 12:00 по московскому времени.

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