Шистад объяснила свой жест после победы в спринте на КМ

Норвежская лыжника Кристине Ставос Шистад после победы в финале спринтерской дистанции на 1,4 км приложила палец ко рту, показав жест «тихо». Она заявила, что это произошло спонтанно.

«Это произошло вполне естественно. Здесь стало немного тихо. Это было хорошо. Было ли это запланировано? Нет, я не планирую ничего подобного», — приводит слова Шистад Expressen.

Напомним, сейчас проходит 15-й этап Кубка мира в Фалуне (Швеция). Это заключительный в сезоне этап Кубка мира.

Шистад находится на 13-м месте общего зачёта среди женщин, с первым местом разрыв у лыжницы 1500 очков, выше неё из норвежек только Хейди Венг.

В мужском зачёте норвежские спортсмены лидируют, не пропуская в топ-5 общего зачёта ни одного лыжника другой страны.