Кулешова — о золоте в скиатлоне: к тому, чтобы побеждать, готовиться не надо

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах 28-летняя российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала победу в скиатлоне в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Малиновке.

«В Малиновку я приехала 15 марта вечером, вчера успела хорошо потренироваться. К тому, чтобы побеждать, готовиться не надо. Когда я за Алиной (Пеклецовой) работала, я проанализировала, где у неё лыжи похуже работают, где она проседает, а на последнем круге всё это использовала.

В скиатлоне неважно, как ты идёшь по трассе, главное – какой финишируешь. Я не оглядывалась на гонке, сначала работала за Лидой Горбуновой, потому что понимала, что надо держать этот темп и разрывать пелотон. Я немного переживала насчёт этого круга, поскольку вчера у меня не было возможности его проверить.

Что-то ответить Веронике Степановой? Я в перепалки не вступаю, мне это не нужно. Я основывалась только на своём самочувствии. Не могу сказать, какое оно у меня дальше будет», — сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».