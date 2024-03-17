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Червоткин — о серебре в скиатлоне: как показывает практика, с Большуновым бороться можно

Червоткин — о серебре в скиатлоне: как показывает практика, с Большуновым бороться можно
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление в скиатлоне на Альфа-Банк чемпионате России – 2024. Червоткин финишировал вторым, уступив лишь Александру Большунову.

«Бороться с Большуновым можно, как показывает практика. И при этом у меня неидеальное состояние. Я использовал то, что он пытался выйти на последнюю прямую по малому радиусу, а я отработал по большому. Но из-за неровной трассы у меня на финишной прямой скорость упала. Опасный поворот на спуске? На последнем круге я даже сел, чтобы не дать просвет, а до этого поворот проходил полураскрытым. Но нужно быть очень внимательным и переступанием контролировать этот поворот. После сегодняшней гонки вкус пришёл, вот-вот уже, каких-то мгновений не хватило», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

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