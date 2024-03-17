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Фото: сразу три лыжника подряд упали на спуске в Малиновке во время скиатлона на ЧР

Неприятным инцидентом ознаменовался мужской скиатлон на Альфа-Банк чемпионате России – 2024, который проходит в Малиновке. Сразу три падения подряд произошло на одном из спусков трассы.

Участниками инцидентами стали Артём Николаев (Республика Татарстан), Виктор Семёнов (Республика Татарстан) и Илья Порошкин (Республика Коми). Николаев в итоге финишировал 28-м, Семёнов — 26-м, а Порошкин — 30-м.

Фото: эфир Матч ТВ

Фото: эфир Матч ТВ

Фото: эфир Матч ТВ

Примечательно, что именно на этом спуске вчера, 16 марта, две лыжницы жёстко упали, преодолевая дистанцию спринтерской гонки. После падения они были вынуждены обратиться в больницу.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Малиновка.

Скиатлон, 20 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 52:04.0.

2. Алексей Червоткин (Архангельская область) +0,3.

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,1.