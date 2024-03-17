Победная серия Александра Большунова достигла 23 гонок

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов продолжает доминировать на внутрироссийских стартах. Сегодня, 17 марта, он одержал 23-ю победу подряд.

Это произошло в скиатлоне на Альфа-Банк чемпионате России – 2024.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Малиновка.

Скиатлон, 20 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 52.04,0.

2. Алексей Червоткин (Архангельская область) – отставание 0,3 секунды.

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,1.

27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России. После этого он выиграл все гонки на этапах Кубка России (абсолютно все в текущем сезоне).