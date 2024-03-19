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Степанова, Кулешова, Сорина пробегут командный спринт на чемпионате России

Степанова, Кулешова, Сорина пробегут командный спринт на чемпионате России
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Завтра, 20 марта, в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Малиновке (Архангельская область) состоится женский командный спринт.

Определились составы команд, которые примут участие в соревнованиях.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова побежит вместе с Марией Истоминой за Архангельскую область.

Дарья Непряева и Лидия Горбунова будут представлять команду Республики Татарстан-1.

За команду Тюменской области побегут Олимпийская чемпионка в командной эстафете Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина.

Победительница сегодняшней гонки классическим стилем Анастасия Фалеева будет представлять первую команду Санкт-Петербурга вместе с Евгенией Крупицкой.

Двукратная чемпионка России — 2024 Анастасия Кулешова побежит командный спринт за команду Республики Мордовия вместе с Екатериной Никитиной.

Расписание гонки по московскому времени:

10:00 — Квалификация. Женщины.
11:00 — Финал. Женщины.

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