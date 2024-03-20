Два финских лыжника установили мировой рекорд по километрам, пройденным за 24 часа

Два финских лыжника, Теему Виртанен и Сюзанна Илинен, вчера, 19 марта, в спортивном центре Лахти (Финляндия) установили мировой рекорд по количеству километров, которые им удалось пройти за 24 часа.

Виртанен в мужской гонке за 24 часа преодолел 475, 88 км, побив предыдущий официальный рекорд в 472, 07 км, установленный в 2018 году Хансом Мяенпяем. В то время он превзошёл рекорд уже упомянутого Теему Виртанена почти на 40 километров.

Отметим, что Виртанену недавно исполнилось 56 лет, поэтому его нынешний рекорд будет очень сложно побить в будущем.

В женской гонке Илинен пробежала 388, 78 км за 24 часа, в то время как предыдущий рекорд, установленный в 2018 году Анни Ангерией, составлял 375, 564 км.