«В моменте мне захотелось плакать». Финская лыжница Илинен — о своём мировом рекорде

Сюзанна Илинен, финская лыжница, вчера, 19 марта, установившая мировой рекорд по количеству километров, которые ей удалось пройти за 24 часа (388, 78 км при предыдущем рекорде в 375, 564 км), прокомментировала своё состояние после гонки.

Илинен, несмотря на счастье, что ей удалось достичь долгожданной победы, признаёт, что часы на лыжах в течение этого дня принесли ей множество боли.

«В какой-то момент мне захотелось плакать. Не знаю, сколько осталось тогда. Но я подумала, что буду кататься на лыжах до рекорда и, может быть, ещё на четыре километра больше. Только тогда я остановлюсь», — цитирует Илинен YLE News.

Отметим, что предыдущий рекорд держался почти шесть лет и принадлежал лыжнице Анни Ангерии.