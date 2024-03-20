Коростелёв: с начала гонки пришлось держаться за Устюговым, потом по крупицам силы собирал

Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал победу в командном спринте классическим стилем на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Коростелёв выступал в этой гонке в паре с лыжником Александром Большуновым.

«Сергей Устюгов засадил с первого этапа на всю катушку. Мне тоже пришлось держаться за ним. Хотел сэкономиться, но Устюгов сказал, что работать придётся сразу. Я столько сил оставил на этом этапе, что потом просто по крупицам силы собирал. О чём с Большуновым перед стартом говорил? Обсудили с Саней, только как передачу делать, поскольку на классике чуть сложнее, чем на коньке», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

Командный спринт, классический стиль. Мужчины. Финал.

1. Архангельская область — 1 (Савелий Коростелёв, Александр Большунов) — 18.10,5.

2. Республика Коми — 1 (Илья Семиков, Ермил Вокуев) — отставание 4,6 секунды.

3. Республика Татарстан — 1 (Иван Горбунов, Сергей Ардашев) +7,9.